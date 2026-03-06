16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Обвиненной в госизмене и еще по пяти статьям тольяттинке вынесли приговор Экс-чиновницу из Волжского района внесли в реестр уволенных из‑за утраты доверия Суд отказался снять судимость с экс-следователя Веры Рабинович Мошенники выманили 3,4 млн рублей у дочери погибшего военнослужащего из Тольятти Известный блогер из Самары сядет в тюрьму за реабилитацию нацизма

Суды Происшествия

Обвиненной в госизмене и еще по пяти статьям тольяттинке вынесли приговор

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Центральный окружной военный суд (Самара) приговорил жительницу Тольятти Полину Евтушенко к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет "КоммерсантЪ". По версии следствия, ранее она высказывалась в поддержку "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и "Легиона "Свобода России" (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Фото: Александра Белова

Полину Евтушенко суд признал виновной в приготовлении к госизмене (ч.1 ст. 30, ст. 275 УК), содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК), распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). Адвокат Полины Евтушенко Алексей Лапузин и сама обвиняемая отказались давать комментарии. 

Напомним, жительницу Тольятти задержали и поместили в СИЗО в июле 2023 года. По версии следствия, Евтушенко склоняла жителя Самары к вступлению в вооруженное формирование "Легион "Свобода России" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) для участия в боевых действиях против ВС РФ на территории Украины.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5