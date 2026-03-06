Обвиненной в госизмене и еще по пяти статьям тольяттинке вынесли приговор

Центральный окружной военный суд (Самара) приговорил жительницу Тольятти Полину Евтушенко к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет "КоммерсантЪ". По версии следствия, ранее она высказывалась в поддержку "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и "Легиона "Свобода России" (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Полину Евтушенко суд признал виновной в приготовлении к госизмене (ч.1 ст. 30, ст. 275 УК), содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК), распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). Адвокат Полины Евтушенко Алексей Лапузин и сама обвиняемая отказались давать комментарии.

Напомним, жительницу Тольятти задержали и поместили в СИЗО в июле 2023 года. По версии следствия, Евтушенко склоняла жителя Самары к вступлению в вооруженное формирование "Легион "Свобода России" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) для участия в боевых действиях против ВС РФ на территории Украины.