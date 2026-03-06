16+
Суды Происшествия

Экс-чиновницу из Волжского района внесли в реестр уволенных из‑за утраты доверия

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Волжского района добилась внесения бывшей сотрудницы районной администрации в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Речь о бывшей руководительнице управления архитектуры и градостроительства администрации района.

Как сообщает прокуратура Самарской области, женщина, не уведомив о конфликте интересов, подписала соглашение о перераспределении земельных участков лицу, состоящему с ней в близком родстве.

Ранее в СМИ сообщалось, что чиновница - Светлана Иванова - в 2022 г. подготовила и согласовала подписание главой района постановления об утверждении схемы расположения на кадастровом плане земельного участка площадью 299 кв. м. в поселке Власть Труда. Впоследствии он был предоставлен ее матери в порядке перераспределения земель.

Еще до окончания инициированной работодателем проверки Иванова была уволена с муниципальной службы по собственной инициативе.

Однако прокуратура района по результатам проверки обратилась в суд, потребовав изменить основания и формулировки увольнения на "в связи с утратой доверия", а также направить сведения о бывшей сотруднице для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Иск прокуратуры был удовлетворен. Впоследствии решение устояло в областном суде и вступило в законную силу.

