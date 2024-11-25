"Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю, которого обвиняли ч. 2 ст. 268 УК РФ ("Нарушение правил безопасной работы транспорта, повлекшее по неосторожности смерть"). Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

4 августа 2023 г. молодой человек ехал на своем электросамокате по парку им. 50-летия АвтоВАЗа. В какой-то момент из кустов вышел рабочий с триммером за спиной. и самокатчик сбил его. Пострадавшего доставили в больницу, где в октябре он скончался.

В отношении водителя самоката возбудили уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В суде самокатчик признал вину. Он рассказал, что надеялся объехать мужчину, но тот стал двигаться из стороны в сторону, и объехать его не удалось.

В октябре 2024 суд признал самокатчика виновным и назначил год ограничения свободы. Как указано на сайте суда, приговор вступил в законную силу 2 ноября.