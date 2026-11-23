16 ноября Управление Россельхознадзора признало недействительной декларацию о соответствии на 1000 тонн подсолнечника, которую оформил индивидуальный предприниматель из Кинель‑Черкасского района.

Причина оказалась в процедуре: производитель обратился за исследованиями в лабораторию, не имевшую аккредитации на подтверждение соответствия требованиям техрегламента о безопасности зерна (ТР ТС 015/2011). Теперь предпринимателю объявлено предостережение.

При этом случай не единичный. По данным мониторинга Единого реестра сертификатов и деклараций (ФГИС "Росаккредитация"), с начала 2026 г. в Самарской области выявлено 412 деклараций на зерновую продукцию общим весом 992 тыс. тонн, оформленных с нарушениями техрегламента, сообщают в Россельхознадзоре.