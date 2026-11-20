Суд признал 48‑летнего горожанина виновным сразу по двум статьям: за незаконное приобретение наркотиков в крупном размере и покушение на дачу крупной взятки, сообщает региональный следком.

Как установило следствие, 14 июля 2026 г. мужчина купил наркотик для личного употребления. После того как он употребил часть вещества, на велосипеде он врезался в припаркованный автомобиль. Его доставили в отдел полиции, где при досмотре нашли оставшееся наркотическое средство.

Пытаясь избежать ответственности, мужчина предложил сотруднику полиции 300 тыс. рублей. Полицейский отказался принять деньги, и попытка дачи взятки была пресечена.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 300 тыс. рублей.