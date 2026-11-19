38-летний самарец, работающий специалистом по лифтовому оборудованию, угодил в уголовное дело: его застукали за незаконной рассылкой порнографических материалов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В доме подозреваемого нашли мобильный, накопители информации и системный блок. Компьютерную технику приобщили к делу. Ее исследование подтвердило: на устройствах есть фото порнографического содержания.

Мужчина пояснил, что рассылал снимки в надежде подобрать собеседницу для дальнейшего общения.

Всего следствие насчитало 8 эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот порнографических материалов".