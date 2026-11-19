38-летний самарец, работающий специалистом по лифтовому оборудованию, угодил в уголовное дело: его застукали за незаконной рассылкой порнографических материалов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В доме подозреваемого нашли мобильный, накопители информации и системный блок. Компьютерную технику приобщили к делу. Ее исследование подтвердило: на устройствах есть фото порнографического содержания.
Мужчина пояснил, что рассылал снимки в надежде подобрать собеседницу для дальнейшего общения.
Всего следствие насчитало 8 эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот порнографических материалов".
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут