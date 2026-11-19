В среду, 18 ноября, в Москве БК "Самара" переиграл МБА со счетом 83:78, сообщает пресс-служба волжан.

Больше двух минут со старта поединка соперники обходились без набранных очков. Но стоило Александру Петеневу с линии "размочить" счет — пошел обмен результативными атаками. К середине стартового периода трехи от Артема Чеваренкова и Андрея Саврасова, подытожив рывок 9:0, принесли самарской команде двукратный перевес: 14:7. Затем Андрей реализовал еще одну попытку издали — но это были единственные очки самарцев за четыре минуты. И хозяева к концу четверти сравняли счет: 17:17.

С начала второго периода уже хозяева бросились вперед. И если Евгений Минченко, Дмитрий Чебуркин и Александр Петенев какое-то время еще позволяли волжанам не отстать, к середине четверти москвичи прочно прибрали инициативу к рукам. За четыре минуты до большого перерыва отставание "Самары" достигло "-8": 30:38. Попадания Дмитрия Чебуркина и Даниила Гинько взбодрили команду, а Андрей Саврасов и Евгений Минченко позволили уйти отдыхать при всего 3 очках разницы: 39:42.

Зато как "Самара" начала третью четверть! Три трехи подряд от Александра Петенева, Дмитрия Чебуркина и Евгения Минченко — не прошло и двух минут, а мы уже вновь вырвались в лидеры! Соло выдал Андрей Саврасов, набравший 6 очков за минуту с небольшим, еще одну треху положил капитан, а Данила Походяев к середине периода обозначил всю серьезность намерений: 59:49! Александр Петенев и Андрей Саврасов своими попаданиями помогли остановить пытавшихся вернуться в игру москвичей. И перед заключительной десятиминуткой самарская команда имела такие многообещающие "+7": 68:61.

За пять минут с начала четвертого периода гости набрали лишь 5 очков — но самоотверженность в защите компенсировала все промахи в нападении. Москвичей удавалось держать на дистанции в два-три точных броска. Какими же бесконечными всем самарским болельщикам казались последние минуты… За полторы минуты до финальной сирены преимущество составляло всего 4 очка (77:73). Но Захар Ведищев и Данила Походяев хладнокровно воспользовались своими шансами, оставив "Самаре" инициативу на концовку.

83:78 — победа "Самары".

Милош Павичевич, главный тренер "Самары": — Ребята очень много работали в последнее время и заслужили эту победу! Спасибо им за борьбу! Была мужская борьба и со стороны МБА, и со стороны нашей команды, поэтому много фолов. Но что сделаешь: каждый, выходя со скамейки, дал максимум. Это командная победа. Ставка на трехочковые в первой половине? Так защищался соперник поначалу: хозяева сначала играли сдваивания в лоу-посте, оттуда открывались возможности для дальних бросков. Во второй половине они поменяли защиту, нам стало сложнее, но попали нужные тяжелые броски. Ребята заслужили эту победу, они много работали и не сдавались. И наши болельщики ее заслужили, и работники нашего клуба — знаю, как они все нас поддерживают, спасибо им за эту поддержку!

Следующий матч "Самара" проведет 5 декабря во Владивостоке.