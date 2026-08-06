Глеб Шейко и Андрей Саврасов продлили контракты с "Самарой"

Форварды Глеб Шейко и Андрей Саврасов продлили соглашения с БК "Самара" и проведут в нем сезон-2026/2027, сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмены присоединились к "Самаре" летом прошлого года и были важными игроками.

Передачи и попадания Глеба не раз ставили в тупик защиту соперника и приводили в восторг самарских болельщиков. В сезоне-2025/2026 Шейко принял участие в 37 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,1 очка и делал 2,1 подбора и 2,8 передачи.

Андрей спустя несколько лет звонко вернулся в Единую Лигу ВТБ, проявив себя как игрок с богатым атакующим арсеналом и мастер завести трибуны мощным данком. Саврасов принял участие в 18 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 7,4 очка и делал 2,4 подбора.