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Баскетбол Спорт

Глеб Шейко и Андрей Саврасов продлили контракты с "Самарой"

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Форварды Глеб Шейко и Андрей Саврасов продлили соглашения с БК "Самара" и проведут в нем сезон-2026/2027, сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмены присоединились к "Самаре" летом прошлого года и были важными игроками.

Передачи и попадания Глеба не раз ставили в тупик защиту соперника и приводили в восторг самарских болельщиков. В сезоне-2025/2026 Шейко принял участие в 37 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,1 очка и делал 2,1 подбора и 2,8 передачи.

Андрей спустя несколько лет звонко вернулся в Единую Лигу ВТБ, проявив себя как игрок с богатым атакующим арсеналом и мастер завести трибуны мощным данком. Саврасов принял участие в 18 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 7,4 очка и делал 2,4 подбора.

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