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Баскетбол Спорт

Главным тренером БК "Самара" стал Милош Павичевич

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Милош Павичевич назначен на должность главного тренера мужской команды "Самара", сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Фото: БК Самара

47-летний Милош, начинавший тренерскую карьеру в структуре "Црвены Звезды", с 2011 г. трудится в России. В сезоне-2014/2015 он уже работал в самарском клубе тренером по индивидуальной подготовке, а затем не раз пересекался с "Самарой" уже как главный тренер команд-соперниц. В его активе — победы в Суперлиге со "Спартаком-Приморье" и "Уралмашем", а также работа в Единой Лиге ВТБ во главе "Автодора" и того же "Уралмаша".

Владислав Коновалов, возглавлявший команду с декабря 2024 г., войдет в тренерский штаб Павичевича в качестве ассистента главного тренера. Продолжат работу с командой тренеры Илья Локтионов и Владимир Черников.

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