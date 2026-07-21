Главным тренером БК "Самара" стал Милош Павичевич

Милош Павичевич назначен на должность главного тренера мужской команды "Самара", сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
47-летний Милош, начинавший тренерскую карьеру в структуре "Црвены Звезды", с 2011 г. трудится в России. В сезоне-2014/2015 он уже работал в самарском клубе тренером по индивидуальной подготовке, а затем не раз пересекался с "Самарой" уже как главный тренер команд-соперниц. В его активе — победы в Суперлиге со "Спартаком-Приморье" и "Уралмашем", а также работа в Единой Лиге ВТБ во главе "Автодора" и того же "Уралмаша".
Владислав Коновалов, возглавлявший команду с декабря 2024 г., войдет в тренерский штаб Павичевича в качестве ассистента главного тренера. Продолжат работу с командой тренеры Илья Локтионов и Владимир Черников.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!