Центровой Евгений Минченко покидает БК "Самара"

Центровой Евгений Минченко покидает БК "Самара"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Один из лидеров БК "Самара" Евгений Минченко покидает клуб. Центровой продолжит карьеру в клубе "БЕТСИТИ ПАРМА".

Минченко — один из рекордсменов самарского клуба по количеству матчей. В форме "Самары" он провел 117 игр. В текущем сезоне Минченко не пропустил ни одной встречи в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. В 31 матче он в среднем проводил на паркете 22:13 минут, набирал 8,5 очков и делал 4,9 подборов.

"Женя в нашей команде играл особую роль, являясь одним из лидеров и на площадке, и за её пределами. Жаль, что нам приходится расставаться до окончания сезона. Но мы прекрасно понимаем, что показать себя в плей-офф чемпионата Единой Лиги ВТБ — лучшая мотивация для любого игрока. У Жени будет шанс сделать это в "ПАРМЕ". Желаем ему успеха и всегда будем рады видеть его вновь в Самаре! В то же время переход Минченко даст возможность проявить себя тем игрокам на этой же позиции, у которых пока было не так много игрового времени. Это их шанс", - прокомментировал спортивный директор БК "Самара" Андрей Федоров. 

