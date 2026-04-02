БК "Самара" уступил УНИКСу - 71:95

В среду, 1 апреля, в Казани БК "Самара" уступил УНИКСу со счетом 71:95, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Казанцы сразу же обрушили на защиту "Самары" всю мощь своего нападения - 35:10 по итогам первого периода. Самарские снайперы включились только в конце первой четверти. И во второй дальними попаданиями отметились Данила Походяев, Глеб Шейко и Михаил Кулагин. УНИКС же в какой-то момент словно взял паузу в этом аспекте. И вторую десятиминутку соперники по счету провели практически вровень - 19:20 не в пользу гостей. Хотя общий счет к большому перерыву был все так же красноречив - 29:55.
В третьей четверти игра, которую самарцы открыли трехой от Александра Кузнецова, окончательно выровнялась. Дмитрий Халдеев запустил рывок, который спустя две с половиной минуты подытожил Артем Пивцайкин, и 34:63 превратились в 46:63 - о стартовом провале уже практически ничего не напоминало. И закрыла период самарская команда сверхдальним попаданием под сирену: Данила Походяев обозначил локальный успех "Самары" (26:22).
Удачно "Самара" начала и заключительный период. Данила Походяев и Михаил Кулагин позволили сократить разницу до 17 очков - 60:77. И вроде бы времени на чудо было еще достаточно, но казанцы закрепились на рубеже в 20+ и довели встречу до победы - 95:71.
Следующий матч "Самара" проведет 4 апреля. На своей площадке команда примет ЦСКА.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!