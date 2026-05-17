"Акрон" уволил тренера Заура Тедеева после матча с "Крыльями советов"

В воскресенье, 17 мая, после матча с "Крыльями советов", в котором "Акрон" уступил самарскому клубу со счетом 1:4, на сайте тольяттинского ФК появилось заявление об увольнении тренера команды Заура Тедеева.

"Наш клуб прекращает сотрудничество со специалистом", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте тольяттинского клуба.

"Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. "Акрон" никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи", — прокомментировал владелец ФК "Акрон" Павел Морозов.

"Жаль, что первая победа "Крыльев" над нашей командой в РПЛ выпала именно на сегодня. Мы не опускаем руки, сезон для нас продолжается, и у нас есть все шансы, чтобы остаться в лиге на третий сезон. Впереди — насыщенная неделя с переходными матчами. К ним команду будет готовить другой тренер", — добавил генеральный директор ФК "Акрон" Константин Клюшев.

Заур Тедеев возглавлял команду с декабря 2023 года. Под руководством этого тренера "Акрон" оформил повышение в классе по итогам сезона 2023/24.

"Информация о том, кто будет готовить команду для участия в VK Видео переходных матчах, будет опубликована дополнительно", - рассказали в ФК.

