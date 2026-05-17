Самарская студентка победила на первенстве Азии по пауэрлифтингу

ХАЙНАНЬ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Студентка из Самарской области Мария Семагина выступила в первенстве Азии по пауэрлифтингу. Соревнования проходили с 10 по 15 мая в Байше на острове Хайнань Китайской народной республики, передает пресс-служба регионального минспорта.

Мария Семагина стала победительницей в дисциплине "троеборье/троеборье классическое" в весовой категории до 84 кг среди юниоров с итоговым результатом 497,5 кг.

Тренирует спортсменку старший преподаватель кафедры "Физическое воспитание и спорт" ПривГУПС, мастер спорта России по пауэрлифтингу Даниил Белов.

В ближайших планах у Марии выступление на чемпионате России по пауэрлифтингу в Йошкар-Оле.

