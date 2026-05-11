Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг турнира в Риме в паре

Серебряные призеры Олимпийских игр — 2024 в паре российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде, пишет championat.com.

На старте соревнований они обыграли дуэт украинки Людмилы Киченок и американки Дезире Кравчик со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 1:0 [10:6].

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В ее рамках Андреева и Шнайдер один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Киченок и Кравчик один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трех заработанных.

Во втором круге соревнований в Риме Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с парой Се Шувэй и Ван Синьюй.