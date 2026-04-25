Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА — 29:31

Во втором матче полуфинала плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти гандбольная "Лада" уступила московскому ЦСКА со счетом 29:31 (14:15), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
"Лада" (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — 29:31 (14:15). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 9/6-9/8. Штраф: 2-4 мин. Судьи: Мерзлютин (Ессентуки), Подставкин (Краснодар).
"Лада": Кунцевич (9/32=28%), Каюмова (3/10=30%), Д. Семина (0/1=0%); Жилинскайте — 1 (2 мин.), Матюхина — 4/1, Филина, Мусина — 6/5, Осипова — 1, Терлецкая — 1, Шмонина — 5, Мишурина, Островская — 2, Беспалова — 4, Милова — 2, Кожокарь — 1, Марьевская — 2.
ЦСКА: Аношкина (3/10=30%), Маркина (10/31=32%); Собкало — 2, Баева, Никитина — 1, Козаченко — 5/3, Шинкарук — 1, Чигиринова — 2, Сабирова — 6/5, Крупенникова, Михайличенко — 7, Санталова — 2 (2 мин.), Гаряева, Илларионова, Явон — 2, Васильева — 3 (2 мин.).
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
