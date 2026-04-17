Диана Шнайдер в двух сетах проиграла Елене Рыбакиной на турнире в Штутгарте

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер не смогла пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщает championat.com.

Во втором круге турнира Шнайдер со счетом 3:6, 4:6 проиграла двукратной чемпионке турниров "Большого шлема", второй ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной.

Встреча Шнайдер с Рыбакиной продлилась 1 час и 14 минут. В ее рамках Диана один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Елены девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.