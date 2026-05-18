Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке"

Во втором матче за 3-4 места плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Астрахани "Лада" проиграла "Астраханочке" — 20:31 (8:20).

Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Игра началась тяжело для обеих команд. Хозяйки поля тоже разгонялись со скрипом. Но на 5-й минуте, оказавшись в численном меньшинстве, смастерили в этом затруднительном для себя положении два первых гола.

А "Лада", размочившая руками Александры Марьевской вратарей соперниц лишь на 9-й минуте, продолжала дремать почти весь первый тайм. Лишь второй тайм-аут, запрошенный за семь минут до перерыва, полноценно пробудил тольяттинок. Остаток времени до отдыха они провели на равных с астраханками — 4:4. Но цифры 16:4, которые светились на табло до этого момента, выявили плачевную для гостей картину. Фактически интрига в матче умерла.

Совершить невозможное, то бишь воскресить ее, наши все же попытались. Сделать это было важно ради сохранения лица и выработки иммунитета от упаднического настроения перед третьим поединком серии. И к 42-й минуте многим стало все больше казаться, что игра у "безнадежно догоняющих" прорезалась. Два мяча один за другим прилетели в бесхозную хозяйскую "рамку", когда южанки ее бросили на произвол судьбы, ведя атаки в меньшинстве. Даже астраханский штаб заподозрил нечто для себя тревожное, спешно взяв тайм-аут. Тем не менее "Лада" еще один гол отыграла (25:16). А потом вновь в ее действиях последовал серьезный сбой. Очередной пятиминутный отрезок принес три взятия ворот, и все — не в нашу пользу…

Светлым пятнышком на этой черной полосе стал маленький перформанс Дарьи Сёминой. За шесть минут до бесславного финиша она сотворила в "рамке" двойное "спасение", отразив и пенальти, и добивание от Софии Романенко. Болельщики гостей, конечно, за нее порадовались (а таковых на трибунах "Звездного" оказалось три десятка человек). Тем более что КПД у Даши в целом вышел на загляденье и явно в противовес итоговому результату, перешагнув за 50 процентов. Но все же этот матч был из разряда тех, которые "Лада" и ее поклонники предпочли бы поскорее забыть. Лучше будет так и сделать, чтобы на третий бой за бронзу послезавтра выходить на этой же арене в полной боевой готовности и с чистого листа.