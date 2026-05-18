Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке"

АСТРАХАНЬ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во втором матче за 3-4 места плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Астрахани "Лада" проиграла "Астраханочке" — 20:31 (8:20).

Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. 

Игра началась тяжело для обеих команд. Хозяйки поля тоже разгонялись со скрипом. Но на 5-й минуте, оказавшись в численном меньшинстве, смастерили в этом затруднительном для себя положении два первых гола. 

А "Лада", размочившая руками Александры Марьевской вратарей соперниц лишь на 9-й минуте, продолжала дремать почти весь первый тайм. Лишь второй тайм-аут, запрошенный за семь минут до перерыва, полноценно пробудил тольяттинок. Остаток времени до отдыха они провели на равных с астраханками — 4:4. Но цифры 16:4, которые светились на табло до этого момента, выявили плачевную для гостей картину. Фактически интрига в матче умерла.

Совершить невозможное, то бишь воскресить ее, наши все же попытались. Сделать это было важно ради сохранения лица и выработки иммунитета от упаднического настроения перед третьим поединком серии. И к 42-й минуте многим стало все больше казаться, что игра у "безнадежно догоняющих" прорезалась. Два мяча один за другим прилетели в бесхозную хозяйскую "рамку", когда южанки ее бросили на произвол судьбы, ведя атаки в меньшинстве. Даже астраханский штаб заподозрил нечто для себя тревожное, спешно взяв тайм-аут. Тем не менее "Лада" еще один гол отыграла (25:16). А потом вновь в ее действиях последовал серьезный сбой. Очередной пятиминутный отрезок принес три взятия ворот, и все — не в нашу пользу…

Светлым пятнышком на этой черной полосе стал маленький перформанс Дарьи Сёминой. За шесть минут до бесславного финиша она сотворила в "рамке" двойное "спасение", отразив и пенальти, и добивание от Софии Романенко. Болельщики гостей, конечно, за нее порадовались (а таковых на трибунах "Звездного" оказалось три десятка человек). Тем более что КПД у Даши в целом вышел на загляденье и явно в противовес итоговому результату, перешагнув за 50 процентов. Но все же этот матч был из разряда тех, которые "Лада" и ее поклонники предпочли бы поскорее забыть. Лучше будет так и сделать, чтобы на третий бой за бронзу послезавтра выходить на этой же арене в полной боевой готовности и с чистого листа.

"Астраханочка" (Астрахань) — "Лада" (Тольятти) — 31:20 (20:8). Астрахань. СЗК "Звездный". Семиметровые: 2/1-5/3. Штраф: 8-4 мин. Судьи: Мерзлютин (Ессентуки), Подставкин (Краснодар).

"Астраханочка": Колесникова (5/11=45%), Дегтярева (11/24=45%); Юрьева — 1, Климанцева — 1, Бессалая — 3 (2 мин.), Ильина — 1, Шаркова — 2, Кайнарова — 4, Шаповалова — 2 (4 мин.), Романенко, Сотникова — 2/1, Гаценко, Дудкина — 5, Дудина — 5, Нефедова — 1, Корнеева — 4 (2 мин.).

"Лада": Кунцевич (8/32=25%), Сёмина (8/15=53%); Жилинскайте — 3, Матюхина, Филина — 1, Осипова — 4/2, Терлецкая — 4/1, Шмонина — 4, Мишурина, Семайкина — 1, Островская, Беспалова — 1 (2 мин.), Рахмаева (2 мин.), Милова, Кожокарь, Марьевская — 2.

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

