Пара Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой уступила в финале "тысячника" в Мадриде

Дуэт воспитанницы тольяттинской школы тенниса Дианы Шнайдер и ее соотечественницы Мирры Андреевой уступил в финале парного "тысячника" в Мадриде чешке Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США, сообщает championat.com. Встреча соперниц продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 2:6.

По ходу матча Андреева/Шнайдер не сделали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из четырех заработанных. Синякова/Таунсенд подали навылет один раз, шесть раз ошиблись на подаче и реализовали три брейк-пойнта из шести.