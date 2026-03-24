Кирилл Бородачев завоевал серебро на турнире международной серии "Гран-при" по фехтованию

В Перу завершился турнир международной серии "Гран-при" по фехтованию на рапирах. По итогам соревнований мужчин на вторую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен сборной России и Самарской области Кирилл Бородачев. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Федерация фехтования России