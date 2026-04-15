Диана Шнайдер одержала победу в первом круге в Штутгарте

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Германии, пишет championat.com.



В матче первого круга 22-летняя Шнайдер со счетом 6:3, 6:1 обыграла 102-ю ракетку мира из Германии Тамару Корпач (WC).

Встреча Шнайдер с Корпач продлилась 1 час и 31 минуту. В ее рамках Диана ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Тамары один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Шнайдер в Штутгарте станет двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина (1).