Диана Шнайдер обыграла американку Маккартни Кесслер и вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла в третий круг "Ролан Гаррос", обыграв американку Маккартни Кесслер (48-й номер рейтинга) со счетом 7:6 (7:3), 6:1, сообщает championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Кесслер не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2026 Диана Шнайдер сыграет с украинкой Александрой Олейниковой.