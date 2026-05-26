Диана Шнайдер вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

ПАРИЖ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Уроженка Жигулевска, 23-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Мексики Ренату Сарасуа (74-я в рейтинге) со счетом 6:4, 6:1, пишет championat.com.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В ее рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Сарасуа один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Во втором круге "Ролан Гаррос" Диана Шнайдер встретится с победительницей матча Ханьюй Го (Китай) Маккартни Кесслер (США).

