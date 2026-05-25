"Движение первых" приглашает юных музыкантов принять участие в творческих проектах Платформы "Звучи"

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" реализует Всероссийский проект "Хор Первых" и Всероссийский проект "Детский симфонический оркестр Первых" и приглашает к участию обучающихся музыкальных образовательных учреждений Самарской области.

Всероссийский проект "Хор Первых" — флагманский вокальный проект Движения Первых. "Хор Первых" — это главный хоровой коллектив страны, куда попадут 100 лучших голосов из всех 89 субъектов России. Победители конкурсного отбора получат возможность выступать на крупнейших концертных площадках с ведущими вокалистами мирового уровня, посещать мастер-классы и интенсивы от лучших педагогов России, стать частью Хора Первых своего региона.

К участию приглашаются участники в возрасте от 12 до 18 лет. Регистрация на конкурсный отбор продлится до 10 июня 2026 года. Подробнее о проекте на сайте.

Всероссийский проект "Детский симфонический оркестр Первых" — это 100 юных музыкантов со всей страны, которые выступают под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации, дирижера Сергея Проскурина. Победители конкурсного отбора получат возможность выступать на крупнейших концертных площадках с ведущими исполнителями мирового уровня, посещать мастер-классы и интенсивы от лучших педагогов России, играть на мастеровых музыкальных инструментах; вступить в профессиональное сообщество музыкантов. Возраст участников: от 10 до 18 лет. Регистрация продлится до 6 июля 2026 года.