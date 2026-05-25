Команда Самарской области завоевала первое место в "Кубке регионов" на "Туриаде-2026"

В Приволжском федеральном округе подведены итоги XIII спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа "Туриада-2026". Мероприятие традиционно прошло под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В этом году "Туриада" объединила рекордную по масштабу аудиторию: более 700 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Гостями "Туриады" стали команды из дружественных стран — Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана.

Центральными событиями заключительного дня стали командные спортивно-туристские эстафеты: "Кубок регионов" среди команд федеральных округов и "Кубок Дружбы" с участием зарубежных делегаций. В "Кубке регионов" первое место завоевала команда Самарской области (Александр Губанов, Илья Товкач, Анна Шашкова и Анастасия Романова), вторыми стали представители Республики Марий Эл, третье место заняли молодые спортсмены Удмуртской Республики. В "Кубке Дружбы" победу одержала сборная Российской Федерации, серебро у Республики Беларусь, бронза — у объединенной сборной команды Туркменистана, Республики Беларусь и Российской Федерации.

По итогам "Туриады-2026" команда Самарской области стала лучшей в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Медали завоевали Анна Шашкова, Анастасия Романова, Арина Жук, Екатерина Шмалько, Ян Гардукевич, Александр Губанов, Денис Шапаренко и Владислав Шапаренко. На счету Леонида Нестерова и Ильи Сураева серебро в спортивном туризме на водных средствах передвижения. Ранее наша команда также взяла бронзу Зимнего Кубка ПФО на лыжных дистанциях.

Кроме того, Артем Зиновьев стал серебряным призером дружеского "Забега в гору", а Александр Губанов — победителем и призером международных соревнований на пешеходных дистанциях в составе сборной России.

Заместитель полпреда Президента Олег Машковцев поблагодарил делегации федеральных округов и зарубежных стран за активное участие и вклад в развитие молодежных, спортивных и туристских инициатив. "Мы видим, как спорт и туристические программы объединяют молодежь, воспитывают характер и формируют настоящую командную культуру", — отметил он со сцены на церемонии закрытия лагеря.

Программа "Туриады-2026" была насыщена не только спортивными состязаниями, но и конкурсами, направленными на развитие нравственных качеств, творческих и практических навыков молодежи. Участники демонстрировали мастерство в культурно познавательных конкурсах на туристическую тематику и состязались в бардовской песне на фестивале "Музыка сердец".

В соревнованиях по познавательному туризму третье место с лучшей разработкой туристического маршрута на территории ПФО заняли представители сборной Самарской области — Ирина Панкова, Анастасия Воронина и Георгий Волошин.

В конкурсе "Музыка сердец" победителями стали Ксения Сурнина в номинации "Полный автор", Николай Осягин — в номинации "Исполнитель", сборная Самарской области — в номинации "Командная песня".

В общем зачете XIII "Туриады-2026" команда Самарской области заняла четвертое место. Победителем стала команда Республики Марий Эл, второе место у Удмуртской Республики, третье — у Пензенской области.

Победители и призеры лагеря были отмечены памятными наградами, грамотами, медалями и ценными подарками. Организаторы выразили благодарность всем участникам и партнерам за активную работу и теплую атмосферу лагеря.