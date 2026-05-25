Команда Самарской области завоевала первое место в "Кубке регионов" на "Туриаде-2026"

В Приволжском федеральном округе подведены итоги XIII спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа "Туриада-2026". Мероприятие традиционно прошло под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
В этом году "Туриада" объединила рекордную по масштабу аудиторию: более 700 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Гостями "Туриады" стали команды из дружественных стран — Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана.
Центральными событиями заключительного дня стали командные спортивно-туристские эстафеты: "Кубок регионов" среди команд федеральных округов и "Кубок Дружбы" с участием зарубежных делегаций. В "Кубке регионов" первое место завоевала команда Самарской области (Александр Губанов, Илья Товкач, Анна Шашкова и Анастасия Романова), вторыми стали представители Республики Марий Эл, третье место заняли молодые спортсмены Удмуртской Республики. В "Кубке Дружбы" победу одержала сборная Российской Федерации, серебро у Республики Беларусь, бронза — у объединенной сборной команды Туркменистана, Республики Беларусь и Российской Федерации.
По итогам "Туриады-2026" команда Самарской области стала лучшей в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Медали завоевали Анна Шашкова, Анастасия Романова, Арина Жук, Екатерина Шмалько, Ян Гардукевич, Александр Губанов, Денис Шапаренко и Владислав Шапаренко. На счету Леонида Нестерова и Ильи Сураева серебро в спортивном туризме на водных средствах передвижения. Ранее наша команда также взяла бронзу Зимнего Кубка ПФО на лыжных дистанциях.
Кроме того, Артем Зиновьев стал серебряным призером дружеского "Забега в гору", а Александр Губанов — победителем и призером международных соревнований на пешеходных дистанциях в составе сборной России.
Заместитель полпреда Президента Олег Машковцев поблагодарил делегации федеральных округов и зарубежных стран за активное участие и вклад в развитие молодежных, спортивных и туристских инициатив. "Мы видим, как спорт и туристические программы объединяют молодежь, воспитывают характер и формируют настоящую командную культуру", — отметил он со сцены на церемонии закрытия лагеря.
Программа "Туриады-2026" была насыщена не только спортивными состязаниями, но и конкурсами, направленными на развитие нравственных качеств, творческих и практических навыков молодежи. Участники демонстрировали мастерство в культурно познавательных конкурсах на туристическую тематику и состязались в бардовской песне на фестивале "Музыка сердец".
В соревнованиях по познавательному туризму третье место с лучшей разработкой туристического маршрута на территории ПФО заняли представители сборной Самарской области — Ирина Панкова, Анастасия Воронина и Георгий Волошин.
В конкурсе "Музыка сердец" победителями стали Ксения Сурнина в номинации "Полный автор", Николай Осягин — в номинации "Исполнитель", сборная Самарской области — в номинации "Командная песня".
В общем зачете XIII "Туриады-2026" команда Самарской области заняла четвертое место. Победителем стала команда Республики Марий Эл, второе место у Удмуртской Республики, третье — у Пензенской области.
Победители и призеры лагеря были отмечены памятными наградами, грамотами, медалями и ценными подарками. Организаторы выразили благодарность всем участникам и партнерам за активную работу и теплую атмосферу лагеря.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги