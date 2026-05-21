Из Самары стартовали авиарейсы в Петрозаводск

Из международного аэропорта Курумоч в мае начались рейсы в Петрозаводск, сообщает пресс-служба аэропорта.

Полеты выполняет авиакомпания UVT Aero два раза в неделю - по средам и воскресеньям.

Время вылета из Самары по средам - 15:45, прибытие в Петрозаводск - в 17:05; по воскресеньям вылет в 18:55, прибытие в 20:10. Из Петрозаводска в Самару рейсы отправляются по средам в 17:45 и прибывают в 21:15, по воскресеньям - в 14:45 с прибытием в 18:00.

Для туристов, посещающих Петрозаводск, наибольший интерес представляют уникальные памятники Карелии: древние петроглифы на мысе Бесов Нос возрастом более 5000 лет, водопад Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы, а также живописные Ладожское и Онежское озера и таежные леса.

