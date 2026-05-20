Директоров школ региона приглашают принять участие во Всероссийском Форуме директоров школ

Образование Общество

Директоров школ региона приглашают принять участие во Всероссийском Форуме директоров школ

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 29 сентября по 1 октября 2026 года в Москве пройдет Форум директоров школ, организованный Министерством просвещения РФ.

Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

В прошлом году, в третьей сессии Клуба директоров, прошедшей в декабре в духовно-культурном комплексе "Новый Херсонес" города Севастополя, приняла участие директор средней общеобразовательной школы с. Пестравка  Анна Мясоедова. Мероприятие собрало около 200 руководителей образовательных учреждений из разных уголков России, включая сельские школы, интернаты и кадетские корпуса.

Основной целью мероприятия стало обсуждение ключевых аспектов повышения квалификации педагогов и формирование единой команды, способствующей эффективному выполнению государственной образовательной политики. Участники получили уникальную возможность профессионального роста и обогащения опыта в атмосфере активного обмена знаниями и передовыми педагогическими практиками.

Программа мероприятия включала встречи со специалистами в сфере образования, бизнес-сообщества, духовными лидерами. Была организована работа в командах над решением стратегических вопросов, касающихся современного образовательного процесса и воспитательной деятельности. Один из дней был посвящен знакомству с международным центром "Артек", что позволило участникам увидеть инновационные подходы к воспитанию обучающихся, организации досуга и развитию творческих способностей детей.

Кроме того, участники посетили экскурсии по достопримечательностям Нового Херсонеса, окунулись в историю и культурное наследие региона, обогатив свои знания новыми впечатлениями и вдохновением для дальнейшей профессиональной деятельности.

По итогам форума были налажены профессиональные контакты с коллегами из других регионов России, состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества и обмена опытом. Важнейшим итогом мероприятия стал совместно разработанный план работы Клуба директоров.

"Для меня было честью участвовать в таком значимом мероприятии. Это был  интересный, открытый диалог с директорским сообществом. Я привезла с данной сессии много интересных идей, которые позволяют улучшить условия обучения и воспитания наших ребят. В данный момент прохожу регистрацию на Форум директоров школ, который пройдёт осенью в Москве. В рамках деловой программы будет проведена дискуссия по развитию профессионального сообщества и созданию условий для повышения квалификации управленцев на основе единого подхода", — поделилась Анна Мясоедова.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

