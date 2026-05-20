"КонсультантПлюс" рассказывает: можно ли вернуть деньги за "кота в мешке"

Гражданка заключила с Правообладателем лицензионный договор на передачу ноу-хау, которое, как ей обещали, должно было помочь открыть успешное агентство недвижимости. Она заплатила лицензионный платеж в размере 1 млн рублей за франшизу. Позже Гражданка поняла, что предоставляемые Правообладателем сведения и сам секрет производства не представляют какой-либо коммерческой выгоды для нее, а сам секрет производства находится в общем доступе. Как говорится, "ожидание vs реальность". Гражданка потребовала свои деньги назад, но Правообладатель, естественно, отказал. Тогда ей пришлось обратиться в суд.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, мол, нет доказательств отсутствия коммерческой ценности и секретности предоставленных сведений. Изменение мнения Гражданки относительно экономической целесообразности сделки нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств, повлекшее для нее негативные последствия, поскольку, заключая договор, она действовала добровольно и по собственной инициативе.

Однако суд апелляционной инстанции с коллегами не согласился, поскольку договор должен содержать описание секрета осуществления деятельности, связанной с созданием и функционированием агентства недвижимости и способов использования ноу-хау. В данном же случае информация, переданная по лицензионному договору, представляет собой набор терминов, шаблонных документов, а также статей и текстов из открытых источников, в том числе федеральных законов, которые не имеют признаков ноу-хау, находятся в открытом доступе и известны из различных источников информации, представленных в публикациях, научных изданиях, сети Интернет всем желающим. Структура, содержание и методология спорного секрета производства полностью соответствуют типовым образовательным программам отрасли — включая стандартные модули по ипотеке, документообороту, работе с клиентами, анализу рынка новостроек и элитной недвижимости. При этом информация не содержит оригинальных авторских методик, запатентованных инструментов, эксклюзивных кейсов или закрытой аналитики, а все представленные видеолекции, тесты, кейсразборы многократно воспроизводятся в курсах ведущих образовательных платформ, опираются на общедоступные источники данных и регламентированы едиными правовыми нормами.

Таким образом, суд апелляционной инстанции указал, что курс является типовой компиляцией базовых знаний, не предлагающей слушателю ничего сверх уже известного и широко распространенного в сфере риэлтерского образования. Ну, а раз секретность, исключительность и коммерческая ценность у такого ноу-хау отсутствует, то нужно вернуть деньги обманутой Гражданке. К слову, суд по интеллектуальным правам апелляционную инстанцию обеими руками поддержал.

Получается, можно продать человеку что угодно под соусом "секрет производства", дать кучу общедоступной инфы и делать вид, что обязательства выполнены, пока не вмешается суд.

Цена вопроса: 1 млн рублей.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации".

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

