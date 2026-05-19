В Сочи открылся 40-й офис ОТП Банка в формате CareTech

В самом центре Сочи начал работу новый офис ОТП Банка, функционирующий в современном формате CareTech. Это уже 40-е отделение банка, которое создано в рамках новой концепции, гармонично объединяющей комфорт и технологии, открылось по адресу Московская, 15.

"Наш офис — наглядный пример того, как современные технологии и удобство могут работать для наших клиентов. Мы сделали все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно и могли решать свои вопросы максимально оперативно. Несмотря на то что мы активно развиваем цифровые сервисы, достаточно большое количество вопросов наши клиенты, особенно представители МСБ и сегмента Premium и Private, предпочитают решать оффлайн", — комментирует Александра Бугаева, директор дирекции прямых продаж ОТП Банка.

В отделении используются ставшие уже привычными решения с безбумажными технологиями и электронной очередью, мягкие комфортные диваны с акустическими спинками-перегородками, зоны для работы с юридическими лицами, уютные переговорные комнаты, гибкие рабочие места для сотрудников. Все это позволяет уменьшить время обслуживания клиента в среднем до 8 минут.

Новое пространство организовано так, чтобы клиентам было удобно не только в процессе обслуживания, но и во время ожидания. В помещении есть зоны отдыха, где можно насладиться кофе, зарядить гаджеты или воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

ОТП Банк — цифровой банк, в котором дистанционно оформляются 80% продуктов и совершаются 97% сервисных клиентских операций. Полномасштабная программа реновации банковских отделений была запущена в конце 2022 года. C 2022 года количество офисов ОТП Банка сократилось на 39%, до конца 2026 года их число уменьшится до 60, и каждый из них пройдет полное обновление в соответствии с новым позиционированием банка в формате "СareTech" (забота и технологии), который предполагает гармоничный микс комфортабельного сервиса и технологий в стиле "современной гостиной".