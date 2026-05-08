Официанты кафе и ресторанов Поволжья заработали более 34 млн рублей через сервис СберЧаевые

Официанты заведений Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей за три месяца 2026 года получили через сервис СберЧаевые 34,5 млн рублей. В январе и в марте клиенты кафе и ресторанов отблагодарили персонал на сумму в 12 млн рублей, в феврале — 10,5 млн рублей. Всего в Поволжье к сервису подключено 397 ресторанов.

Чаще всего чаевые оставляли в Самаре — за три месяца порядка 32 тыс. раз. Самый крупный единичный перевод был в Пензе. Он составил пять тыс. рублей. Для удобства оплаты действует технология "чаевые в одну транзакцию". С ноября 2025 года Сбер предложил заведениям отказаться от отдельных QR-кодов и табличек: гость выбирает сумму чаевых при оплате счёта на том же терминале.

Алла Косоухова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: "Мы видим, что электронные чаевые становятся нормой для гостей — это быстро, удобно и прозрачно. Особенно радует география: от Астрахани до Оренбурга официанты получают достойную прибавку к зарплате, а рестораны — мотивированный персонал. Уверены, что этот рост доказывает эффективность сервиса, как нового сценария оплаты на терминале в одну транзакцию".

Подключить сервис может любое заведение — через личного менеджера или заявку на сайте Сбера. Если СберЧаевые уже работают, настроить отображение на терминале можно в личном кабинете "СберБизнес". Доступны разные форматы: чаевые на чеке, на QR-носителях, прямо на терминале или через API на сайте. Сценарий на POS-терминале — это тот случай, когда технология делает сервис ещё удобнее одновременно и для гостя, и для официанта, и для владельца бизнеса.