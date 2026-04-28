ОТП Банк и KOZLOWW MOVIES разыгрывают BMW M3

ОТП Банк совместно с видеоблогером и креатором KOZLOWW MOVIES запускают акцию для новых клиентов, в рамках которой победитель получит BMW M3.

Чтобы принять участие в акции, достаточно оформить дебетовую ОТП Карту по специальной ссылке и совершать покупки от 10 000 ₽ в совокупности за период с 17 апреля по 27 мая 2026 года. При выполнении этих условий клиент автоматически становится участником розыгрыша автомобиля.

Победитель будет выбран случайным образом KOZLOWW MOVIES 10 июня 2026 года и объявлен в его социальных сетях и социальных сетях ОТП Банка, также будет опубликована ссылка на анонс результатов. Вручение приза, автомобиля BMW M3, пройдет в Москве, дата и место будут согласованы с победителем индивидуально.

Участвовать в акции могут граждане РФ старше 18 лет, постоянно проживающие на территории России, у участника не должно быть действующей дебетовой карты ОТП Банка, а также заявок на ее оформление в течение последних 90 дней до начала акции.

ОТП Карта — одна из лучших дебетовых карт в стране с кешбэком до 10%. Каждый месяц клиент может выбрать 4 категории кешбэка из 11: супермаркеты, кафе и рестораны, одежда и обувь, АЗС, ЖКХ, здоровье и медицина, такси, все покупки, творчество и хобби и другие.

Подробные условия акции размещены на специальной странице сайта банка.

