Опрос ВТБ: каждый четвертый житель ПФО не знает, за какие услуги может оформить налоговый вычет

Результаты опроса* ВТБ показали, что 29% жителей ПФО ежегодно подает документы на налоговый вычет, а 24% отметили, что не знают, за какие услуги можно получить частичный возврат средств. При этом спрос на упрощенные цифровые сервисы растет — треть опрошенных готова доверить подачу документов на налоговый вычет банкам, если у них есть такие инструменты.

По данным опроса, 29% приволжан оформляют налоговый вычет ежегодно. Еще более трети (36%) подает документы эпизодически — в основном после значительных трат, таких как покупка недвижимости или лечение. При этом 24% пока ни разу не оформляли вычет, но рассматривают такую возможность.

Наиболее востребованные категории вычетов — лечение, расходы на эти услуги возвращали с помощью налогового вычета 45% опрошенных. Еще 42% приволжан оформляли вычет при покупке недвижимости (42%). Далее следуют обучение (25%), инвестиции (16%), спорт (10%) и благотворительность (2%).

Интересно, что в Приволжском округе чаще планируют возвращать налог за лечение (56%), в Северо-Западном и Северо-Кавказском — за недвижимость (по 35%). Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области лидируют по интересу к налоговым вычетам за образование (30%), Урал — за инвестиции (23%), Москва и Московская область — за спорт (17%), а Дальний Восток — за благотворительность (14%).

Среди ключевых барьеров получения налогового вычета жители ПФО называют недостаток информации: 24% не знают, за какие услуги можно получить вычет. Еще 21% опрошенных не готовы оформлять вычет из-за маленькой суммы возврата, у 18% нет времени на оформление документов, а 15% опасаются ошибок и отказов со стороны налоговых органов.

Интерес жителей ПФО к цифровым решениям для подачи документов на получение налогового вычета растет. Более трети опрошенных готовы воспользоваться банковскими сервисами при условии экономии времени, 19% — если сервис будет напоминать о подаче документов, еще 9% — если документы будут предварительно проверяться специалистами.

* Опрос проведен среди 1500 жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.