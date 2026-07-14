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ОТП Банк приглашает на День города в Твери

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже в это воскресенье, 19 июля, в Твери отметят День города. ОТП Банк стал генеральным партнером праздника и подготовил для гостей фестиваля "Тверь — молодежная столица" особенную программу на Городском пляже.

В течение всего дня на площадке будут работать спортивные зоны: шаффлборд и пинг-понг за фирменными столами ОТП Банка. Присоединиться к игре можно будет с 11:00 до 22:00. Также для всех желающих предлагаются мастер-классы по панна-футболу. Тренеры проведут их несколько раз в течение дня: в 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00.

Особым гостем фестиваля станет легенда хоккея Илья Ковальчук. С 13:00 до 15:00 он будет ждать всех желающих, чтобы сыграть в шаффлборд и раздать автографы.

Вечером гостей фестиваля ждет особенный подарок — выступление группы IOWA. Музыканты выйдут на сцену в 17:00 и подарят зрителям драйв и яркие эмоции, исполнив главные хиты.

Чтобы забрать частичку праздника с собой и получить на память фирменный мерч ОТП Банка, нужно сделать фото в фотозоне ОТП Банка рядом с шатром, опубликовать снимок в социальных сетях с хештегами #отп_банк и #тверькакникрути, подписаться на официальный канал ОТП Банка в Telegram или MAX. Сувенир можно будет получить сразу на инфостойке у шатра ОТП Банка с 10.00 до 19.00.

Вход на все активности свободный, присоединиться может любой желающий.

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