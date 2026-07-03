ОТП Банк стал участником программы лояльности Ozon "Зеленая цена"

ОТП Банк присоединился к открытой программе лояльности Ozon "Зеленая цена". Теперь клиенты банка смогут получать скидки при оплате покупок на маркетплейсе всеми картами ОТП Банка: кредитными, дебетовыми, включая премиум и private. Стоимость товаров для них станет такой же, как для клиентов Ozon Банка и других участников программы.

"Интеграция в программу "Зеленая цена" позволяет нам предоставить клиентам максимально выгодные условия покупок на одном из крупнейших маркетплейсов страны. Мы последовательно работаем над тем, чтобы использование карт ОТП Банка было одинаково эффективным в любых каналах продаж. Прямое партнерство ОТП Банка и маркетплейса Ozon укрепляет и развивает конкуренцию на рынке", — отметил Николай Мельниченко, руководитель дивизиона розничного бизнеса ОТП Банка.

"Мы рады, что ОТП Банк присоединился к "Зеленой цене". Подключение новых партнеров подтверждает: модель прямых инвестиций в цену востребована банками и их клиентами. Уверены, что программа лояльности поможет ОТП Банку повысить лояльность действующих клиентов и привлечь новую аудиторию на маркетплейсе", — отметил директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.