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ОТП Банк стал участником программы лояльности Ozon "Зеленая цена"

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк присоединился к открытой программе лояльности Ozon "Зеленая цена". Теперь клиенты банка смогут получать скидки при оплате покупок на маркетплейсе всеми картами ОТП Банка: кредитными, дебетовыми, включая премиум и private. Стоимость товаров для них станет такой же, как для клиентов Ozon Банка и других участников программы.

"Интеграция в программу "Зеленая цена" позволяет нам предоставить клиентам максимально выгодные условия покупок на одном из крупнейших маркетплейсов страны. Мы последовательно работаем над тем, чтобы использование карт ОТП Банка было одинаково эффективным в любых каналах продаж. Прямое партнерство ОТП Банка и маркетплейса Ozon укрепляет и развивает конкуренцию на рынке", — отметил Николай Мельниченко, руководитель дивизиона розничного бизнеса ОТП Банка.

"Мы рады, что ОТП Банк присоединился к "Зеленой цене". Подключение новых партнеров подтверждает: модель прямых инвестиций в цену востребована банками и их клиентами. Уверены, что программа лояльности поможет ОТП Банку повысить лояльность действующих клиентов и привлечь новую аудиторию на маркетплейсе", — отметил директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

Ozon открыл программу лояльности "Зеленая цена" для российских банков осенью 2025 года. Программа работает по модели прямых инвестиций: банки-участники софинансируют дополнительные скидки для клиентов, которые платят за товары на Ozon их картами. Все средства, полученные от банков, Ozon направляет напрямую на снижение цен для покупателей. Партнеры, в свою очередь, получают возможность продвижения на аудиторию маркетплейса. Сейчас в программе участвуют 5 банков.

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