ОТП Банк первым запустил полное онлайн-оформление дебетовой карты на Банки.ру

Впервые на финансовом маркетплейсе Банки.ру его пользователи, новые клиенты ОТП Банка, могут оформить дебетовую карту ОТП Банка полностью онлайн — без посещения офиса банка и без перехода на сторонние сайты.

Процесс оформления занимает до 5 минут: клиенту необходимо заполнить заявку на сайте финансового маркетплейса, подтвердить личность с помощью банковских ID или через выездного представителя Банки.ру и подписать документы электронной подписью. После верификации клиенту выпускается цифровая карта, которую он может использовать для онлайн-покупок или добавить в электронный кошелек для оплаты телефоном.

Такой результат стал возможен благодаря использованию API-интеграций, которые позволили упростить и ускорить онлайн-процессы для клиентов банка, а также включение финансового маркетплейса Банки.ру в реестр операторов финансовых платформ (ОФП) Банка России, что позволило реализовать формат удаленной сделки в рамках 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".

Это первый подобный проект в разрезе оформления дебетовых карт на маркетплейсе Банки.ру, не требующий личного присутствия клиента в офисе финансовой организации.

"Цифровая трансформация и упрощение клиентского пути — ключевой тренд современного финтех-рынка, и наша задача — сделать так, чтобы технологии работали для клиента, а не наоборот. Интеграция с Банки.ру позволяет нам сделать ОТП Карту доступной для максимально широкой аудитории", — отметил Николай Мельниченко, руководитель дивизиона розничного бизнеса ОТП Банка.

"Эта интеграция — важный шаг для нашего маркетплейса. Мы помогаем клиентам не только выбрать, но и сразу оформить нужный финансовый продукт, не выходя из нашей платформы, быстро и безопасно. Мы благодарны нашему партнеру, ОТП Банку, за совместную работу, которая делает этот процесс таким простым и удобным для пользователей", — Татьяна Мандрик, коммерческий директор Банки.ру.