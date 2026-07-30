ОТП Банк приглашает на ПАРИ Фест в Нижнем Новгороде

Уже в эту субботу, 1 августа, в Нижнем Новгороде пройдет ПАРИ Фест — один из крупнейших мультиформатных фестивалей, который ежегодно собирает более 20 тысяч гостей. ОТП Банк выступает генеральным партнером фестиваля и подготовил для посетителей особенную программу с активностями, зоной отдыха и подарками.
Для клиентов ОТП Банка фестиваль начнется со специального маршрута: им будет доступен отдельный вход на площадку. В пространстве ОТП Банка гостей будет ждать амфитеатр, расположенный напротив главной сцены ПАРИ Феста. Здесь клиенты банка смогут занять комфортные сидячие места, отдохнуть между активностями и наблюдать за хедлайнерами, которые будут видны как на ладони.
Главной точкой притяжения пространства станет "Коллекция взглядов" — масштабный арт-проект, посвященный гостям ПАРИ Феста. Любой желающий сможет стать частью этой истории. В специальной зоне профессиональный фотограф создаст портрет каждого, на основе которого будет моментально подготовлен персональный постер. Один экземпляр можно будет забрать с собой на память, а второй станет частью инсталляции, которая объединит тысячи лиц, эмоций и историй гостей фестиваля.
Рядом будет работать игровая зона с шаффлбордом, где можно будет проверить свою меткость, а победитель игры получит доступ к амфитеатру ОТП Банка. Рядом в бьюти-зоне ОТП Банк предлагает посмотреть на привычный образ под другим углом.
Также гостей фестиваля ждут подарки от ОТП Банка. Чтобы получить фирменный мерч, необходимо сыграть в специальную игру на точность и в прямом смысле поймать момент — остановить таймер ровно на определенной секунде.
Все активности ОТП Банка доступны гостям ПАРИ Феста бесплатно.
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