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Финансы Экономика и бизнес

Стало известно, какой капитал понадобится самарцам после завершения карьеры

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Осведомленность о размере страховой пенсии среди жителей Самары заметно выросла за последний год. Если в 2025 году каждый четвертый (25%) опрошенный хотя бы приблизительно представлял объём будущих выплат, то в 2026 году — уже 67%, показало исследование СберНПФ, партнёра СберИнвестиций.

Каждый десятый респондент из Самары хотя бы один раз самостоятельно рассчитывал размер своей будущей страховой пенсии. Еще 8% ориентируются на опыт родственников и других людей, уже завершивших трудовую деятельность. При этом 15% пока не проявляют интереса к теме государственных выплат.

За последний год выросла осведомленность о средствах накопительной пенсии. Доля тех, кто полностью или частично разбирается в этом вопросе, увеличилась с 17% до 26%. Одновременно с 20% до 34% выросло число самарских респондентов, которые только начинают изучать эту тему. При этом доля опрошенных, не интересующихся средствами накопительной пенсии, сократилась с 62% до 40%.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Сегодня многие самарцы заранее определяют, каким хотят видеть свой доход после завершения карьеры. По данным опроса, дополнительно к страховой пенсии жители города рассчитывают получать в среднем 47 тысяч рублей ежемесячно за счет сбережений и инвестиций, а также накопить 6,9 млн рублей. Если регулярно откладывать даже небольшие суммы, например, с программой долгосрочных сбережений, можно постепенно прийти к поставленной цели. А посмотреть, на какую страховую пенсию от государства можно рассчитывать, поможет СберБанк Онлайн. Достаточно ввести в поиске "Расчет пенсии" и пройти по шагам на экране. Там же получится узнать, есть ли у вас средства накопительной пенсии и как управлять ими".

Свой доход после завершения активной карьеры жители Самары структурируют так: 30% — деньги от работы по найму, 26% — страховая пенсия от государства, 13% — личные сбережения, включая вклады и программу долгосрочных сбережений. Остальные поступления респонденты рассчитывают получать за счет инвестиций, предпринимательской деятельности, дохода от сдачи недвижимости в аренду и помощи детей.

Опрос прошёл в июне 2026 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек. В исследовании участвовали 11 тысяч респондентов.

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