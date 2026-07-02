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Банки Финансы

Жители Самарской области могут проверить реальные выплаты страховой компании на сайте Сбера

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер разместил у себя на сайте список страховых компаний по программам ипотечного страхования жизни, основанный на объемах их выплат заёмщикам банка. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Руслан Вестеровский на Финансовом конгрессе Банка России.

Он отражает долю выплат от общего числа заявленных страховых случаев по программам ипотечного кредитования Сбербанка. На текущий момент в нём 16 компаний. В ТОП-5 вошли: "СберСтрахование жизни" с долей выплат 86%, "СОГАЗ" (54%), "РЕСО-Гарантия" (52%), "Росгосстрах" (48%) и "Абсолют страхование" (46%).

Как сообщается, раскрытие таких данных — одна из мер по повышению прозрачности рынка ипотечного страхования жизни.

"Мы хотим дать человеку возможность выбирать продукт не по стоимости, а по его ценности для себя. И отрасли необходимо менять подход к страхованию, ориентируясь именно на это. Например, мы убеждены, что страховая компания должна сама максимально оперативно и проактивно собирать необходимые документы и производить выплату. Родственники могут даже не знать, что заёмщик был застрахован. Главное — чтобы они получили помощь как можно раньше. Только так можно повысить ценность продуктов и уровень доверия людей к ним", — отметил Руслан Вестеровский.

Сбер планирует обновлять данный список ежеквартально, а также распространить аналогичный подход и на другие виды страхования.

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