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Антонина Коломиец (ОТП Банк): "От лайков к глубине: как оценивать внутрикорпоративные сообщества" ВТБ усиливает защиту: предупредит о входе в аккаунт с другого устройства Сбер запустил образовательный кредит на обучение по любой специальности Сбер готовит чемпионов: российские школьники победили на международной олимпиаде по информатике IOI Дмитрий Бочеров (ОТП Банк) занял 7-е место в рейтинге руководителей Premium Banking

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Антонина Коломиец (ОТП Банк): "От лайков к глубине: как оценивать внутрикорпоративные сообщества"

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Антонина Коломиец, начальник отдела развития внутрикорпоративных сообществ ОТП Банка, выступила на конференции "Сообщества.Конфа", которая прошла 15 августа в Казани. Спикер рассказала о подходе ОТП Банка к оценке здоровья сообществ и о том, почему количественных показателей для этого недостаточно.

По словам Антонины, современный подход к развитию внутрикорпоративных сообществ смещается от валовых показателей, таких как лайки и охваты, к оценке глубины связей и ценности коммуникации. Поэтому в банке для оценки состояния 53 сообществ используют не только CSI, NPS и посещаемость мероприятий, но и более глубокие показатели: возвращаемость участников, плотность общения, уровень негатива в ядре сообщества, взаимопомощь, вклад в продукты и амбассадорство.

"Количественные показатели важны, но они не отражают полной картины. Качественный срез и анализ коммуникации участников помогают понять, насколько сообщество действительно работает и где необходимо менять подход", — отметила Антонина. По ее словам, развитие сообществ требует баланса между стратегическим управлением, операционной командой, финансированием и цифровыми инструментами. При этом важно постоянно адаптировать форматы и повестку, сохраняя ценностную основу сообщества.

Эволюция экосистемы сообществ наглядно иллюстрирует этот переход от количества к смыслу. Если в 2024 году банк активно наращивал базу (40 лидеров и 260 мероприятий), а в 2025-м вышел на пик количественной активности (58 лидеров и 470 событий), то в 2026 году произошел осознанный шаг к оптимизации. Число лидеров-амбассадоров стабилизировалось на отметке 60, а количество мероприятий до конца года достигнет 300. По словам Коломиец, это не спад, а фокусировка на главном: сегодня банк оценивает не масштаб и частоту активностей, а их реальное влияние на корпоративную культуру, здоровье комьюнити и глубину взаимодействия сотрудников.

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