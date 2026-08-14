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Сбер: предприниматели могут получить 185 тыс. рублей по программе лояльности

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В год 185-летия Сбера предприниматели могут получить 185 тыс. бонусов, где каждый бонус равен одному рублю. Для этого нужно открыть счёт для бизнеса в банке, подключить программу лояльности СберБизнес Спасибо и выполнить условия акции.

Участвовать могут как новые, так и действующие клиенты. Более того, новые клиенты получат дополнительно 5 тыс. бонусов СберБизнес Спасибо, если подключат подписку Бизнес Прайм.

Чтобы претендовать на приз, достаточно выполнить любые три условия из семи. В их числе — четыре финансовых критерия: совершить платежи и переводы по бизнес-карте на сумму от 185 тыс. рублей, получить на расчётный счёт в Сбере аналогичную сумму из других банков, провести эквайринговых операций или выплатить зарплату сотрудникам на карты Сбера также на 185 тыс. рублей.

Сергей Меламед, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"12 ноября 2026 года Сберу исполнится 185 лет, и это прежде всего праздник наших клиентов. К этой дате мы подготовили акцию с общим призовым фондом 185 миллионов бонусов. У любого предпринимателя есть шанс выиграть, а бонусы — это очень практично. Их можно полностью обменять на рубли по курсу 1 к 1 и потратить на любые нужды бизнеса, что для предпринимателей особенно ценно. Кроме того, накопленные бонусы позволяют возместить затраты на уже приобретенные услуги — проверку контрагентов, рекламу, аренду касс, бухгалтерское сопровождение или Бизнес Прайм. Это отличная возможность получить средства на развитие бизнеса".

Акция продлится до 31 октября 2026 года, а победителей определят в ноябре. Призовой фонд и число победителей ограничены.

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