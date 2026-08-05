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ПСБ и МЧС России будут оказывать поддержку жителям пострадавших при чрезвычайных ситуациях регионов

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Александр Куренков, глава МЧС России, заключили соглашение о расширении мер поддержки жителям российских регионов, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

В рамках соглашения ПСБ будет предоставлять жителям пострадавших регионов и членам их семей потребительские беззалоговые кредиты на льготных условиях для восстановления утраченного имущества. За получением льготного кредита в размере до 300 тысяч рублей можно обратиться в течение 3 месяцев с момента ухудшения условий жизни и утраты имущества в результате чрезвычайной ситуации.

"ПСБ принимает активное участие в экономических и социальных проектах государственного масштаба. Мы реализуем целый ряд адресных программ, направленных на финансовую защиту и повышение благополучия жителей российских регионов. В условиях чрезвычайной ситуации скорость и доступность поддержки становятся вопросом социальной ответственности: важно не только оперативно восстановить инфраструктуру и наладить работу коммунальных служб, но и в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь и поддержку каждому жителю, попавшему в сложную жизненную ситуацию", — отметил Петр Фрадков.

"Создание программ льготного кредитования для пострадавших граждан — один из разделов комплексной системы социальных гарантий, которую реализует МЧС России. Работа по совершенствованию механизмов поддержки проводится по различным направлениям. Во-первых, оказание финансовых мер поддержки в электронном виде, что упрощает процедуру их получения и сокращает сроки предоставления. Во-вторых, вводятся новые меры. Также возрастает количество партнеров, с которыми МЧС России работает в этой сфере", — сообщил Александр Куренков.

Гид потребителя

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