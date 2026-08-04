ВТБ Мои Инвестиции: Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций во II квартале 2026 года

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции во втором квартале 2026 года изменили модель поведения на рынке акций: несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов, объем нетто-покупок вырос почти в 6 раз по сравнению с первым кварталом. Аналитики брокера ВТБ связывают это с переходом инвесторов от спекулятивных операций к долгосрочному накоплению позиций в качественных бумагах.
Ключевая тенденция второго квартала — концентрация спроса на "голубых фишках". Более 60% всего объема покупок за вычетом продаж среди топ-10 самых популярных бумаг пришлось на первую тройку — ЛУКОЙЛ, Газпром и Сбербанк. Инвесторы отдают предпочтение компаниям с устойчивым бизнесом и дивидендным потенциалом.
Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, отмечает: "Смена модели поведения от активной спекулятивной торговли к накоплению обычно происходит на стадии, когда инвесторы верят в среднесрочный потенциал рынка сильнее, чем в краткосрочные колебания. При этом концентрация покупок в "голубых фишках" — это сигнал возможной переоценки приоритетов, когда качество и дивидендная доходность важнее волатильных идей".
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Не все так просто в королевстве(
значит Самарскую область ждет инфляция
ёёё! так дорого!