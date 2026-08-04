ВТБ Мои Инвестиции: Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций во II квартале 2026 года

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции во втором квартале 2026 года изменили модель поведения на рынке акций: несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов, объем нетто-покупок вырос почти в 6 раз по сравнению с первым кварталом. Аналитики брокера ВТБ связывают это с переходом инвесторов от спекулятивных операций к долгосрочному накоплению позиций в качественных бумагах.

Ключевая тенденция второго квартала — концентрация спроса на "голубых фишках". Более 60% всего объема покупок за вычетом продаж среди топ-10 самых популярных бумаг пришлось на первую тройку — ЛУКОЙЛ, Газпром и Сбербанк. Инвесторы отдают предпочтение компаниям с устойчивым бизнесом и дивидендным потенциалом.

Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, отмечает: "Смена модели поведения от активной спекулятивной торговли к накоплению обычно происходит на стадии, когда инвесторы верят в среднесрочный потенциал рынка сильнее, чем в краткосрочные колебания. При этом концентрация покупок в "голубых фишках" — это сигнал возможной переоценки приоритетов, когда качество и дивидендная доходность важнее волатильных идей".