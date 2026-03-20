Специальные тарифы на Каско для прицепов при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) совместно со страховой компанией "Абсолют Страхование" предлагают специальные условия на страхование Каско для прицепов: при оформлении применяется акционный тариф на полис страхования.

В рамках программы для клиентов CARCADE действует единый тариф на полное Каско без применения франшизы. Стоимость страхования составляет 0,95% от стоимости предмета лизинга для прицепов иностранного производства и 0,9% — для прицепов отечественного производства. Перечень техники, доступной для приобретения по программе, можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Срок страхования по специальной программе соответствует сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом. Для многолетнего полиса стоимость страховой премии, установленная в первый год, сохраняется без изменений на весь период действия договора. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии или поставке, при условии оформления договора лизинга на срок до 60 месяцев.

Финансирование доступно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со сроком регистрации бизнеса от 6 месяцев. Клиенты CARCADE также могут воспользоваться дополнительными сервисами компании, включая регистрацию транспортных средств в ГИБДД и Гостехнадзоре, продлённую гарантию, коммерческую телематику, сервис автоматической оплаты проезда по платным дорогам, набор автоаксессуаров и программу круглосуточной помощи на дороге.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xz1fWh

ИНН 3905019765

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

