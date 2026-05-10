16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Появились подробности о масштабном сообществе, обманувшем самарскую пенсионерку на 421 млн Самарский полицейский заключен под стражу за "крышевание" азартных игр Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, связанным с преследованием женщины и ребенка в Сызрани В Самаре задержали мужчину, пытавшегося ограбить храм

Преступления Происшествия

Появились подробности о масштабном сообществе, обманувшем самарскую пенсионерку на 421 млн

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 103
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На этой неделе суд Самарского района Самары в открытом режиме начал рассматривать уголовное дело в отношении нескольких мужчин, которых подозревают в хищении крупных сумм денег у доверившихся им граждан. Самую крупную сумму, 421 млн, махинаторы выманили у бывшей главы Корпорации развития Самарской области и помощницы экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова, гендиректора (до 2005 года) ЗАО "Самарские городские электрические сети" Ольги Серовой.

Фото: Александра Белова

Как стало известно журналисту Волга Ньюс, следствие установило масштабную схему похищения денег. Причем в рассматриваемом судом уголовном деле названы еще не все соучастники. Происходило же, по версии следствия, примерно следующее. Некий человек в 2024 г. создал преступное сообщество, чтобы похищать деньги людей через телефонное мошенничество. В сообщество он набрал "сотрудников", которые должны были представляться будущим жертвам работниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов. В сообществе была своя иерархия, конспирация и подразделения. 

Так, первым функционально и территориально обособленным структурным подразделением стал "колл-центр". Его участники звонили людям через мессенджеры и просто по телефону. Звонившие представлялись сотрудниками служб доставки, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Центробанка, правоохранительных органов и т. д. Они  говорили своим жертвам, будто бы некие третьи лица пытаются похитить у них деньги. Дальше сообщалось о необходимости "защиты на безопасном счете", "декларирования" и "аккредитации" денежных средств. А потом аферисты вынуждали сообщать проверочные коды от портала "Госуслуги", снимать наличные с банковских счетов и передавать "наличку" махинаторам или отправлять ее через курьерскую службу. 

Вторым структурным подразделением группировки были "курьеры и обеспечение". В эту группу входили три подгруппы. Участники занимались непосредственно получением денег от потерпевших, появляясь на встречах с жертвами и показывая поддельные удостоверения работников государственных служб, передавая потерпевшим заведомо ложные документы (акты приёма-передачи денежных средств), обеспечивали перевозку соучастников и похищенных денежных средств, занимались арендой конспиративного жилья, получали посылки от курьеров и выводили похищенные деньги через криптовалюты.

По версии следствия, вторым структурным подразделением руководили мужчины по фамилиям Злобин и Игонин (они в числе нескольких задержанных сейчас и находятся на скамье подсудимых).  Они привлекали соучастников, в числе которых были мужчины по фамилиям Невзоров, Борисов, Буркацкий, Абациев, Петров, Быданов, Мастюгин и другие люди из разных городов. 

Дело о хищении у самарской пенсионерки 421 млн рублей направлено в суд Дело о хищении у самарской пенсионерки 421 млн рублей направлено в суд
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 421 млн руб. у экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. По делу проходят семь человек, которые обвиняются в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

У жертв похищали крупные суммы. Например, женщина по фамилии Журавлева лишилась более 6 млн рублей. А вот у членов московской семьи Катамадзе выманили 47 млн рублей. Изначально один из злоумышленников позвонил Катамадзе М.Н. от имени работника маркетплейса. Звонивший сказал, якобы  нужно выбрать пункт выдачи заказа и получил от Катамадзе проверочный код из смс-сообщения портала "Госуслуги". Позже Катамадзе обнаружил в персональных данных на "Госуслугах" доверенность на имя неустановленного лица, которую он не оформлял. Дальше Катамадзе в интернет-поисковике нашел интернет-страницу, которую принял за официальный сайт Роскомнадзора. Катамадзе позвонил по номеру телефона, указанному на этой странице, где неустановленные соучастники, входящие в первое структурное подразделение преступного сообщества "колл-центр", сообщили Катамадзе, что переключат его на специалиста. Позже с Катамадзе связался человек, представившийся работником Финмониторинга. Звонивший сказал, что кто-то пытался похитить деньги Катамадзе, поэтому нужно выполнить несколько действий. Дальше с Катамадзе связывались и другие сердобольные "сотрудники госструктур", даже якобы из ФСБ. Мужчину долго обманывали и убеждали, что нужно отдать деньги для сохранности. В итоге он отправлял преступникам "наличку" курьерской службой. 

Похожим образом обманывали и известную в Самаре пенсионерку Ольгу Серову. Мы описывали ранее подробно, как входили к ней в доверие аферисты — женщине даже присылали конфеты в подарок. На днях стало известно, откуда мог появиться у Серовой  421 млн, который у нее похитили. Сейчас потерпевшие заявили гражданские иски к подсудимым, чтобы вернуть украденные суммы.

На заседания в суд от Ольги Серовой ходит ее представитель, адвокат Алексей Дубовитченко, который сам ранее работал в правоохранительных структурах. А вот пенсионерка не планирует являться в заседания, ссыпаясь на плохое самочувствие. 

Интересно, что "Самарские городские электрические сети", которыми ранее руководила Серова, недавно фигурировали в СМИ и в другом ключе. Речь идет о попытке прокуратуры через суд вернуть электросетевое хозяйство муниципалитету. В 1997 г. город передал в аренду объекты электросетей Самарские городские электрические сети", а в 2014 г. компанию выкупила "Самарская сетевая компания" Владимира Аветисяна.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31