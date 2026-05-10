Появились подробности о масштабном сообществе, обманувшем самарскую пенсионерку на 421 млн

На этой неделе суд Самарского района Самары в открытом режиме начал рассматривать уголовное дело в отношении нескольких мужчин, которых подозревают в хищении крупных сумм денег у доверившихся им граждан. Самую крупную сумму, 421 млн, махинаторы выманили у бывшей главы Корпорации развития Самарской области и помощницы экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова, гендиректора (до 2005 года) ЗАО "Самарские городские электрические сети" Ольги Серовой.

Как стало известно журналисту Волга Ньюс, следствие установило масштабную схему похищения денег. Причем в рассматриваемом судом уголовном деле названы еще не все соучастники. Происходило же, по версии следствия, примерно следующее. Некий человек в 2024 г. создал преступное сообщество, чтобы похищать деньги людей через телефонное мошенничество. В сообщество он набрал "сотрудников", которые должны были представляться будущим жертвам работниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов. В сообществе была своя иерархия, конспирация и подразделения.

Так, первым функционально и территориально обособленным структурным подразделением стал "колл-центр". Его участники звонили людям через мессенджеры и просто по телефону. Звонившие представлялись сотрудниками служб доставки, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Центробанка, правоохранительных органов и т. д. Они говорили своим жертвам, будто бы некие третьи лица пытаются похитить у них деньги. Дальше сообщалось о необходимости "защиты на безопасном счете", "декларирования" и "аккредитации" денежных средств. А потом аферисты вынуждали сообщать проверочные коды от портала "Госуслуги", снимать наличные с банковских счетов и передавать "наличку" махинаторам или отправлять ее через курьерскую службу.

Вторым структурным подразделением группировки были "курьеры и обеспечение". В эту группу входили три подгруппы. Участники занимались непосредственно получением денег от потерпевших, появляясь на встречах с жертвами и показывая поддельные удостоверения работников государственных служб, передавая потерпевшим заведомо ложные документы (акты приёма-передачи денежных средств), обеспечивали перевозку соучастников и похищенных денежных средств, занимались арендой конспиративного жилья, получали посылки от курьеров и выводили похищенные деньги через криптовалюты.

По версии следствия, вторым структурным подразделением руководили мужчины по фамилиям Злобин и Игонин (они в числе нескольких задержанных сейчас и находятся на скамье подсудимых). Они привлекали соучастников, в числе которых были мужчины по фамилиям Невзоров, Борисов, Буркацкий, Абациев, Петров, Быданов, Мастюгин и другие люди из разных городов.

Дело о хищении у самарской пенсионерки 421 млн рублей направлено в суд Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 421 млн руб. у экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. По делу проходят семь человек, которые обвиняются в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

У жертв похищали крупные суммы. Например, женщина по фамилии Журавлева лишилась более 6 млн рублей. А вот у членов московской семьи Катамадзе выманили 47 млн рублей. Изначально один из злоумышленников позвонил Катамадзе М.Н. от имени работника маркетплейса. Звонивший сказал, якобы нужно выбрать пункт выдачи заказа и получил от Катамадзе проверочный код из смс-сообщения портала "Госуслуги". Позже Катамадзе обнаружил в персональных данных на "Госуслугах" доверенность на имя неустановленного лица, которую он не оформлял. Дальше Катамадзе в интернет-поисковике нашел интернет-страницу, которую принял за официальный сайт Роскомнадзора. Катамадзе позвонил по номеру телефона, указанному на этой странице, где неустановленные соучастники, входящие в первое структурное подразделение преступного сообщества "колл-центр", сообщили Катамадзе, что переключат его на специалиста. Позже с Катамадзе связался человек, представившийся работником Финмониторинга. Звонивший сказал, что кто-то пытался похитить деньги Катамадзе, поэтому нужно выполнить несколько действий. Дальше с Катамадзе связывались и другие сердобольные "сотрудники госструктур", даже якобы из ФСБ. Мужчину долго обманывали и убеждали, что нужно отдать деньги для сохранности. В итоге он отправлял преступникам "наличку" курьерской службой.

Похожим образом обманывали и известную в Самаре пенсионерку Ольгу Серову. Мы описывали ранее подробно, как входили к ней в доверие аферисты — женщине даже присылали конфеты в подарок. На днях стало известно, откуда мог появиться у Серовой 421 млн, который у нее похитили. Сейчас потерпевшие заявили гражданские иски к подсудимым, чтобы вернуть украденные суммы.

На заседания в суд от Ольги Серовой ходит ее представитель, адвокат Алексей Дубовитченко, который сам ранее работал в правоохранительных структурах. А вот пенсионерка не планирует являться в заседания, ссыпаясь на плохое самочувствие.

Интересно, что "Самарские городские электрические сети", которыми ранее руководила Серова, недавно фигурировали в СМИ и в другом ключе. Речь идет о попытке прокуратуры через суд вернуть электросетевое хозяйство муниципалитету. В 1997 г. город передал в аренду объекты электросетей Самарские городские электрические сети", а в 2014 г. компанию выкупила "Самарская сетевая компания" Владимира Аветисяна.