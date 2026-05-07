В Самарской области стоматолог стала жертвой мошеннической "многоходовки"

Телефонные мошенники разыграли многоступенчатый криминальный спектакль, чтобы выманить у врача-стоматолога крупную сумму, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В одном из мессенджеров к жительнице региона обратился незнакомец. Отправитель представился сотрудником юридической фирмы и написал, что от ее имени оформлена доверенность на продажу автомобиля. В сообщении были указаны марка и модель машины, а также номер якобы оформленной доверенности.

После сообщения последовал звонок. Собеседник, представившийся юристом, работающим с нотариусами, подробно описал "угрозу": доверенность якобы оформлена на подставное лицо, и машину хотят продать без ведома владелицы. Он сослался на "внутренние каналы" — якобы информация пришла от "надежного источника в нотариате".

Злоумышленник не давал времени на размышления. Он настаивал, что действовать нужно немедленно и предложил платную помощь — за 2,5 млн рублей пообещал не допустить сделку.

В качестве "финального аргумента" мошенник пообещал, что после "операции" все деньги вернутся на счет автовладелицы. Охваченная тревогой за свое имущество, женщина начала сомневаться, но давление и спешка сделали свое дело, и она согласилась.

Как только деньги ушли со счета, связь с "юристом" прервалась. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.