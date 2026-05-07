16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец, согласившийся фиктивно стать директором ООО, предстанет перед судом В Самарской области стоматолог стала жертвой мошеннической "многоходовки" В Кинеле будут судить женщину, пытавшуюся купить инвалидность ФСБ задержала в Самарской области сотрудника Росреестра ФСБ задержала этническую группировку "табачников" в Самарской области

Преступления Происшествия

В Самарской области стоматолог стала жертвой мошеннической "многоходовки"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Телефонные мошенники разыграли многоступенчатый криминальный спектакль, чтобы выманить у врача-стоматолога крупную сумму, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В одном из мессенджеров к жительнице региона обратился незнакомец. Отправитель представился сотрудником юридической фирмы и написал, что от ее имени оформлена доверенность на продажу автомобиля. В сообщении были указаны марка и модель машины, а также номер якобы оформленной доверенности.

После сообщения последовал звонок. Собеседник, представившийся юристом, работающим с нотариусами, подробно описал "угрозу": доверенность якобы оформлена на подставное лицо, и машину хотят продать без ведома владелицы. Он сослался на "внутренние каналы" — якобы информация пришла от "надежного источника в нотариате".

Злоумышленник не давал времени на размышления. Он настаивал, что действовать нужно немедленно и предложил платную помощь — за 2,5 млн рублей пообещал не допустить сделку.

В качестве "финального аргумента" мошенник пообещал, что после "операции" все деньги вернутся на счет автовладелицы. Охваченная тревогой за свое имущество, женщина начала сомневаться, но давление и спешка сделали свое дело, и она согласилась.

Как только деньги ушли со счета, связь с "юристом" прервалась. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31