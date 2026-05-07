В Самарской области стоматолог стала жертвой мошеннической "многоходовки"

Телефонные мошенники разыграли многоступенчатый криминальный спектакль, чтобы выманить у врача-стоматолога крупную сумму, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В одном из мессенджеров к жительнице региона обратился незнакомец. Отправитель представился сотрудником юридической фирмы и написал, что от ее имени оформлена доверенность на продажу автомобиля. В сообщении были указаны марка и модель машины, а также номер якобы оформленной доверенности.
После сообщения последовал звонок. Собеседник, представившийся юристом, работающим с нотариусами, подробно описал "угрозу": доверенность якобы оформлена на подставное лицо, и машину хотят продать без ведома владелицы. Он сослался на "внутренние каналы" — якобы информация пришла от "надежного источника в нотариате".
Злоумышленник не давал времени на размышления. Он настаивал, что действовать нужно немедленно и предложил платную помощь — за 2,5 млн рублей пообещал не допустить сделку.
В качестве "финального аргумента" мошенник пообещал, что после "операции" все деньги вернутся на счет автовладелицы. Охваченная тревогой за свое имущество, женщина начала сомневаться, но давление и спешка сделали свое дело, и она согласилась.
Как только деньги ушли со счета, связь с "юристом" прервалась. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.
Последние комментарии
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.