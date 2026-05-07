В Самаре выделили 43 млн рублей на расчистку свалок: адреса

Департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который ликвидирует с элементами рекультивации незаконные свалки в пяти районах Самары. На эти цели выделяют 43 млн рублей. Победителя торгов определят после 3 июня.
Подрядчик должен выполнить работы до 30 сентября. В техзадании прописаны координаты мест размещения несанкционированных отходов.
Кировский район
- ул. Береговая, 1 А, 7 В
- ул. Ветлянская, 94 (навалы №№ 1,2)
- ул. Литвинова (Навал № 2)
- Смышляевское шоссе (дорога на ГУП "Экология") в районе СНТ "Авиатор" (навалы №№ 4, 5)
- в районе Железнодорожной станции "Вишневая" и путепровода "Ракитовский" (Навал № 1)
- 19 км Московского шоссе, 5-я линия, Самарской лесничество, лесной квартал № 41, части выделов 1-3, 8, 11, 14-24, выделы 4- 7, 9, 10, 25-29
- ул. Олимпийская (участок между ул. Дальневосточной и Ракитовским шоссе)
- на пересечении ул. Арзамасской и Смышляевского шоссе
Куйбышевский район
- СДТ "Дубки", 12 выдел 68 квартала Самарского лесничества
- ул. Белорусская, д. 9
- ул. Белорусская, в районе остановки общественного транспорта "Универсам"
Промышленный район
- на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Александра Матросова
Октябрьский район
- пр-кт Карла Маркса, между ул. Гастелло и ул. Санфировой
Советский район
- п. Мясокомбинат (по направлению от пр. Мальцева в сторону ул. 22 Партсъезда)
