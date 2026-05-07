В Самаре выделили 43 млн рублей на расчистку свалок: адреса

Департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который ликвидирует с элементами рекультивации незаконные свалки в пяти районах Самары. На эти цели выделяют 43 млн рублей. Победителя торгов определят после 3 июня.

Подрядчик должен выполнить работы до 30 сентября. В техзадании прописаны координаты мест размещения несанкционированных отходов. 

Кировский район

  • ул. Береговая, 1 А, 7 В 
  • ул. Ветлянская, 94 (навалы №№ 1,2)
  • ул. Литвинова (Навал № 2)
  • Смышляевское шоссе (дорога на ГУП "Экология") в районе СНТ "Авиатор" (навалы №№ 4, 5) 
  • в районе Железнодорожной станции "Вишневая" и путепровода "Ракитовский" (Навал № 1) 
  • 19 км Московского шоссе, 5-я линия, Самарской лесничество, лесной квартал № 41, части выделов 1-3, 8, 11, 14-24, выделы 4- 7, 9, 10, 25-29
  • ул. Олимпийская (участок между ул. Дальневосточной и Ракитовским шоссе) 
  • на пересечении ул. Арзамасской и Смышляевского шоссе

Куйбышевский район

  • СДТ "Дубки", 12 выдел 68 квартала Самарского лесничества
  •  ул. Белорусская, д. 9
  • ул. Белорусская, в районе остановки общественного транспорта "Универсам"

Промышленный район

  • на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Александра Матросова 

Октябрьский район

  • пр-кт Карла Маркса, между ул. Гастелло и ул. Санфировой

Советский район

  • п. Мясокомбинат (по направлению от пр. Мальцева в сторону ул. 22 Партсъезда)

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

