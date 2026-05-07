В Самаре выделили 43 млн рублей на расчистку свалок: адреса

Департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который ликвидирует с элементами рекультивации незаконные свалки в пяти районах Самары. На эти цели выделяют 43 млн рублей. Победителя торгов определят после 3 июня.