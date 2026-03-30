В Загородном парке высадят сотню новых деревьев

В рамках экологического мероприятия в Загородном парке планируется высадка 100 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба минприроды региона.

Минприроды Самарской области совместно с Министерством градостроительной политики определили план подготовки Загородного парка к новому сезону. ГКУ "Самаралес" уже приступил к послезимней уборке территории. В ближайшее время ведомства проведут совместный субботник.

Основной этап экологической программы - высадка 100 новых деревьев. Зеленый фонд парка пополнят 50 молодых елей и 50 дубов.

Первые шаги по комплексному благоустройству парка будут реализованы уже в этом году.