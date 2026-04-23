"Новые люди" вместе с жителями Самары очистили озеро Паршино

Партия "Новые люди" провела в Самаре большую экологическую акцию. На берегу озера Паршино собрались сторонники "Новых людей", волонтеры и представители предпринимательского сообщества - более сотни человек. Они привели в порядок после зимы популярное место отдыха.

Участников субботника разделили на команды и выделили определённые участки возле берега. Одновременно водолазы работали на глубине. Они подняли с озера старые шины, металлический мусор и забытые раколовки, в которых погибали обитатели озера. Также на дне обнаружили арматуру, стекло и другие предметы, которые делают отдых на озере небезопасным.

Участники акции за короткое время собрали и вывезли десятки мешков мусора, включая пластик, стекло и бытовые отходы. Все отходы тут же рассортировали: они пойдут на вторичную переработку.

"Мы видим, что в Самарской области много неравнодушных людей, которые не ждут перемен, а сами делают наш регион чище и комфортнее. Когда мы анонсировали субботник, к нам присоединились десятки людей разных возрастов и профессий. Это настоящий пример ответственного отношения к своему городу, области и стране. Обязательно продолжим такие субботники в будущем", - говорит один из организаторов субботника, депутат Самарской губернской Думы от партии "Новые люди" Роман Маркаров.

К субботнику присоединилось несколько добровольческих организаций, например, фонд "Экосфера". Общими усилиями с берега озера вывезли более 200 килограммов мусора. По итогам уборки организаторы подвели результаты и наградили самых активных участников.

"Новые люди" последовательно продвигают инициативы, связанные с экологией: переработкой отходов, поддержкой "зеленых" технологий в промышленности, помощью приютам для бездомных животных. В прошлом году к акциям "Новых людей", связанным с защитой окружающей среды, присоединилось более 100 тысяч человек по всей стране.