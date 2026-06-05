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Экология Общество

В День эколога самарцев приглашают присоединиться к акции "Бумбатл"

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 июня, в День эколога на сайте Всероссийской акции по сбору макулатуры "БумБатл" открывается регистрация участников. В зачет принимаются акты о сдаче макулатуры на переработку, оформленные с 1 марта 2026 года.

Организаторами акции выступают АНО "Национальные приоритеты" совместно с Движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России.

Присоединиться к "БумБатлу" могут школьники, студенты, семьи, представители бизнеса, некоммерческих организаций. Для участия необходимо собрать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить подтверждающий акт на сайт бумбатл.рф.

Подведение итогов и награждение победителей будет приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки 15 ноября.

"БумБатл" помогает формировать у жителей страны привычки ответственного потребления, раздельного сбора и сортировки отходов, внося вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Ее основой является создание современной инфраструктуры, которая появляется в России при поддержке национального проекта "Экологическое благополучие". С 2019 г. в эксплуатацию введено более 380 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. По итогам 2025 г. в регионах установлено 12 тыс. новых контейнерных площадок и 61 тыс. контейнеров.

"Экономика замкнутого цикла предполагает максимально эффективное использование ресурсов, когда отходы становятся сырьем для производства новой продукции. Уже сегодня в России сортировку проходят более 58% ТКО, а к 2030 году этот показатель достигнет 100%. Важную роль в этом процессе играет участие граждан. Акция "БумБатл" показывает, что вклад каждого - от воспитанника детского сада до сотрудника компании - имеет значение: когда миллионы людей объединяются вокруг одной цели, это дает ощутимый результат", - подчеркнул Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В июне финалисты и активные участники "БумБатла" посетят передовые предприятия по переработке бумаги. Наглядная демонстрация производственных процессов позволит ребятам увидеть изнутри сложный путь превращения отходов в новые полезные вещи, трансформируя абстрактные знания о раздельном сборе мусора в осязаемый и понятный алгоритм.

"БумБатл" - масштабный экологический проект, который объединяет людей по всей стране. Только в прошлом сезоне в акции участвовали более 2,5 млн человек. Это свидетельствует о том, что все больше россиян начинают осознанно относиться к потреблению ресурсов и понимают, что даже небольшие действия способны приносить ощутимую пользу окружающей среде. Мы продолжим поддерживать экологические инициативы в регионах и создавать возможности для участия в них как можно большего числа людей", - отметил председатель совета Движения "Экосистема" Андрей Руднев.

Дополнительно участники акции могут побороться за призы в конкурсе креативных постов в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", рассказывая о переработке и повторном использовании бумаги, с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.

Основная задача национального проекта "Экологическое благополучие" - комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян. При поддержке нацпроекта в России восстанавливают леса, ликвидируют экологически опасные объекты, снижают выбросы опасных загрязняющих веществ в атмосферу, расчищают реки, озера и водохранилища, восстанавливают популяции редких видов животных, а также развивают экономику замкнутого цикла. В регионах появляется все больше предприятий по размещению, сортировке и утилизации отходов. Планируется, что к 2030 году все ТКО будут проходить сортировку, а не менее 25% отходов будут использовать как вторсырье. Сегодня сортировку проходят более 58% всех твердых коммунальных отходов. В поддержку нацпроекта АНО "Национальные приоритеты" совместно с Движением "Экосистема" проводят Всероссийскую акцию по сбору макулатуры "БумБатл". Участники могут круглый год сдавать бумажное вторсырье и фиксировать свои результаты на сайте проекта бумбатл.рф. За шесть лет к акции присоединились 11,6 млн человек, которые отправили на переработку 697,8 тыс. тонн макулатуры.

Гид потребителя

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