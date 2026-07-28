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Суды Происшествия

Пенсионерка из Кошкинского района добилась права приватизировать квартиру

КОШКИ. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районе Самарской области разрешился жилищный спор: 70‑летняя местная жительница добилась права приватизировать квартиру, которую ей предоставили по соцнайму, сообщает региональная прокуратура.

История началась в 2023 году: прежний дом пенсионерки признали аварийным и подлежащим сносу, поэтому женщине дали благоустроенное жилье по договору социального найма. Гражданка не раз обращалась с заявлениями о приватизации данной квартиры, но получала отказы. В итоге пенсионерка обратилась в суд, чтобы добиться приватизации.

Ситуация осложнилась тем, что ответчик подал встречный иск — с требованием выселить женщину из квартиры. Представитель надзорного ведомства просил суд удовлетворить иск о приватизации в полном объеме и отказать в удовлетворении встречных требований о выселении, указав на отсутствие правовых оснований для лишения пенсионерки единственного жилья.

Суд изучил все обстоятельства, проверил документы, оценил доводы обеих сторон и встал на сторону пожилой женщины. Ее иск удовлетворили, а требование о выселении отклонили. Теперь пенсионерка сможет оформить жилье в собственность.

 

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