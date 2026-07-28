Пенсионерка из Кошкинского района добилась права приватизировать квартиру

В Кошкинском районе Самарской области разрешился жилищный спор: 70‑летняя местная жительница добилась права приватизировать квартиру, которую ей предоставили по соцнайму, сообщает региональная прокуратура.
История началась в 2023 году: прежний дом пенсионерки признали аварийным и подлежащим сносу, поэтому женщине дали благоустроенное жилье по договору социального найма. Гражданка не раз обращалась с заявлениями о приватизации данной квартиры, но получала отказы. В итоге пенсионерка обратилась в суд, чтобы добиться приватизации.
Ситуация осложнилась тем, что ответчик подал встречный иск — с требованием выселить женщину из квартиры. Представитель надзорного ведомства просил суд удовлетворить иск о приватизации в полном объеме и отказать в удовлетворении встречных требований о выселении, указав на отсутствие правовых оснований для лишения пенсионерки единственного жилья.
Суд изучил все обстоятельства, проверил документы, оценил доводы обеих сторон и встал на сторону пожилой женщины. Ее иск удовлетворили, а требование о выселении отклонили. Теперь пенсионерка сможет оформить жилье в собственность.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???