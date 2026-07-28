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Министерства и ведомства Экономическая политика

Самарская область вошла в тройку лидеров ПФО по эффективности контрольно-надзорной деятельности

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область улучшила свои позиции в рейтинге эффективности региональных и муниципальных органов контроля. Об этом сообщает Минэкономразвития России

Фото: минэкономразвития Самарской области

По итогам 2025 г. регион занял 4-е место среди 12 субъектов Приволжского федерального округа, а уже по результатам первого полугодия 2026 г. Самарская область поднялась на 2-е место, подтвердив системную работу по снижению административной нагрузки на бизнес при одновременном повышении результативности контрольных мероприятий.

В целом по России количество проверок сократилось в пять раз по сравнению с 2019 г., а их эффективность достигла 64%. При этом в Самарской области, как и в целом по стране, акцент смещен в сторону профилактики: доля выездных проверок сократилась на 20%, активно используются профилактические визиты, предостережения и консультации. Результативность контроля по индикаторам риска превышает 80%.

Особое внимание уделяется цифровизации: внедряются мобильное приложение "Инспектор", беспилотные системы и дистанционные форматы взаимодействия. "Мы ведем планомерную работу по созданию комфортных условий для ведения бизнеса в регионе: сокращаем административные барьеры для предпринимателей, переходим к профилактической модели контроля. Уверен, что дальнейшее внедрение лучших практик позволит нам закрепиться в лидерах и обеспечить устойчивое развитие инвестиционного климата", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Главная задача новой модели контроля — не количество проверок и штрафов, а снижение реальных рисков для общества, экономики и граждан. Система становится более прозрачной, предсказуемой и ориентированной на поддержку добросовестного бизнеса, что создает благоприятные условия для развития предпринимательства в Самарской области.

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