Самарская область вошла в тройку лидеров ПФО по эффективности контрольно-надзорной деятельности

Самарская область улучшила свои позиции в рейтинге эффективности региональных и муниципальных органов контроля. Об этом сообщает Минэкономразвития России
По итогам 2025 г. регион занял 4-е место среди 12 субъектов Приволжского федерального округа, а уже по результатам первого полугодия 2026 г. Самарская область поднялась на 2-е место, подтвердив системную работу по снижению административной нагрузки на бизнес при одновременном повышении результативности контрольных мероприятий.
В целом по России количество проверок сократилось в пять раз по сравнению с 2019 г., а их эффективность достигла 64%. При этом в Самарской области, как и в целом по стране, акцент смещен в сторону профилактики: доля выездных проверок сократилась на 20%, активно используются профилактические визиты, предостережения и консультации. Результативность контроля по индикаторам риска превышает 80%.
Особое внимание уделяется цифровизации: внедряются мобильное приложение "Инспектор", беспилотные системы и дистанционные форматы взаимодействия. "Мы ведем планомерную работу по созданию комфортных условий для ведения бизнеса в регионе: сокращаем административные барьеры для предпринимателей, переходим к профилактической модели контроля. Уверен, что дальнейшее внедрение лучших практик позволит нам закрепиться в лидерах и обеспечить устойчивое развитие инвестиционного климата", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Главная задача новой модели контроля — не количество проверок и штрафов, а снижение реальных рисков для общества, экономики и граждан. Система становится более прозрачной, предсказуемой и ориентированной на поддержку добросовестного бизнеса, что создает благоприятные условия для развития предпринимательства в Самарской области.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?